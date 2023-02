”Online News Act” (Legea stirilor online) sau proiectul de lege C-18 al Camerei Comunelor, introdus in aprilie de guvernul liberal al lui Justin Trudeau, a stabilit reguli pentru a forta platforme precum Facebook, parte a grupului Meta, si Google sa negocieze oferte comerciale si sa plateasca editorii de stiri pentru continutul lor. ”Testam pentru scurt timp raspunsurile potentiale, prin produsele noastre, la Proiectul C-18, care afecteaza un procent foarte mic de utilizatori canadieni. Efectuam mii de teste in fiecare an pentru a evalua orice modificari potentiale ale Cautarii”, a declarat un…