Stiri pe aceeasi tema

- Google a suspendat vineri serviciul de rețele sociale Parler din magazinul sau de aplicații, din cauza unor postari care incita la violența și cerand moderarea conținutului aplicației preferata de mulți susținatori ai președintelui american Donald Trump, anunța Reuters preluat de mediafax. Apple…

- ​Google a anuntat vineri ca a eliminat de pe platforma sa de descarcare a aplicatiilor reteaua sociala Parler, populara printre cei mai înversunati sustinatori ai presedintelui republican Donald Trump, din cauza prezentei mesajelor care incita la violenta, informeaza sâmbata AFP, preluata…

- Discursul de joi al președintelui american Donald Trump în care și-a recunoscut înfrângerea și a promis o tranziție „ordonata și liniștita” a puterii a provocat furie și teorii ale conspirației în rândul celor mai înfocați susținatori ai sai, relateaza…

- Se vor introduce pașapoartele de imunitate Covid-19? Va fi vaccinarea obligatorie? Intrebarea planeaza din primele saptamani ale pandemiei, insa guvernele occidentale au ocolit-o. Apariția vaccinurilor aduce din nou aceasta problema in prim-plan. Rusia a decis sa recurga la un soi de pașapoarte de…

- Justiția din California respinge decizia lui Trump de a ingheța acordarea vizelor de munca in IT, ce afecta giganții din Silicon Valley Un tribunal din California a decis marti in favoarea companiilor din Silicon Valley care contestau inghetarea unor vize de munca decisa de presedintele american Donald…

- In timp ce democrații sarbatoreau in strada alegerea lui Joe Biden in funcția de președinte al Statelor Unite, susținatorii QAnon ramaneau fara lider – contul de pe care se faceau in mod frecvent postari, Q, a disparut dupa infrangerea lui Donald Trump, relateaza NYT potrivit Digi24.ro.Infrangerea…

- Judecatoarea districtuala Judge Wendy Beetlestone a afirmat in hotararea sa ca ”ordinul ar fi avut ca efect inchiderea in Statele Unite a platformei video utilizata de aproximativ 700 de milioane de persoane la nivel mondial. Peste 100 de milioane dintre utilizatorii TikTok sunt din Statele Unite, iar…