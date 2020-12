Stiri pe aceeasi tema

- Laptopul ZenBook Flip S UX371 cu ecran OLED 4K UHD rabatabil este disponibil in magazinele din Romania. Fiind poate cel mai subțire laptop convertibil cu balama 360° ErgoLift și ecran OLED, acesta combina portabilitatea, diversele moduri de utilizare, performanța și designul luxos. Laptopul iși pastreaza…

- Romania instituie, din nou, obligativitatea achitarii unei garantii pentru fiecare produs ambalat in sticla sau borcan, dar si pentru cele ambalate in plastic sau metal, tariful fiind stabilit pentru volume cuprinse intre 0,1 litri si 3 litri inclusiv.

- Dovada de cumparare a alegatorilor in diaspora. O moldoveanca stabilita in strainatate scrie pe pagina sa de socializare ca alegatorii din diaspora, care voteaza in țarile UE, sint anunțați ca vor fi transportați gratuit la secțiile de votare și ca vor primi și 50 de euro, iar cei din Romania 300 de…

- Orice pacient cu afecțiuni dermatologice poate avea acces la dispozitivul VivaScope 1500 Gen4 care face biopsie virtuala cutanata folosind tehnologia MCR (microscopia confocala de reflectanța). Acest lucru inseamna ca un pacient poate sa faca pe loc,...

- SpaceX a extins faza de testare beta a serviciului sau de internet prin satelit Starlink trimitand luni, 26 octombrie, e-mailuri persoanelor care si-au exprimat interesul de a utiliza acest serviciu.

- Construirea „Muzeului Copilului” la Alba Iulia intra in linie dreapta. Primaria a scos la licitație lucrarile de proiectare și execuție a complexului multifuncțional destinat activitaților educative, recreative și socio – culturale. Muzeul va fi unul inedit in Transilvania și chiar in Romania, cu dotari…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a amendat, in sedinta de joi, postul Realitatea Plus cu 10.000 de lei, pentru editia din 10 august a emisiunii "Jocuri de Putere" si mai multe televiziuni au fost amendate sau somate pentru ca au avut relatari despre un accident rutier in care ar fi fost…

- Un marketplace pentru spații de depozitare a fost lansat în România si are în momentul de fața peste 80 parteneri cu o suprafața totala a spațiului disponibil de aproximativ 65.000 metri patrați. La noi în tara exista peste 4,6 milioane metri patrați de spații de depozitare,…