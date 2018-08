Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana intentioneaza sa oblige companii din domeniul online precum Facebook, YouTube si Twitter sa identifice si sa elimine propaganda terorista si violenta extremista, neconformarea fiind urmata de amenzi, informeaza Financial Times.

- S-ar putea ca rețelele de socializare sa nu fie echipate pentru a se confrunta cu amenințarea ridicata de videoclipurile deepfake - care arata reale, dar sunt de fapt false, scrie CNN . Platforme precum Facebook, Twitter sau Youtube au incercat in ultima vreme sa se ocupe de problema dezinformarii cu…

- Retelele de socializare Youtube, Twitter si Facebook au blocat in primele sase luni ale anului zeci de mii de continuturi pentru a respecta o controversata lege adoptata in Germania impotriva mesajelor de 'ura' si a 'stirilor false', lege calificata de criticii ei drept un act de cenzura,…

- Nicole Cherry a reusit o performanta greu de atins pe platformele de socializare si a ajuns in topul celor mai urmariti artisti de pe Instagram. Nicole are unul dintre putinele conturi de Instagram cu peste 1 milion de followers, din Romania. Mai mult, tanara artista se afla in top 10 al celor mai urmarite…

- Republicanii conservatori din Congres au criticat companiile de media sociala pentru ceea ce ei acuza a fi practici motivate politic de eliminare de continut, potrivit news.ro. Companiile care opereaza retele de socializare au respins insa aceste acuzatii. Presedintele Comisiei Juridice,…

- Oficiali ai Facebook, YouTube, divizie a grupului Alphabet, si Twitter vor fi audiati in Comisia Juridica a Camerei Reprezentantilor, care vrea sa afle daca aceste companii filtreaza continutul din motive politice, transmite Reuters conform News.ro . Republicanii conservatori din Congres au criticat…

- Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand interesul crescut al publicului, mai ales tanar, pentru aceasta retea de socializare, si a lansat un serviciu video, numit IGTV, potrivit theverge.com. Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand…

- NASA va ține o conferința de presa, joi, pentru a dezvalui despre ”cele mai noi descoperiri științifice” pe Planeta Marte facute de roverul Curiosity. Curiosity a fost trimis pe Marte in August 2012 pentru a studia climatul, geologia și daca planeta roșie poate susține viața sau are apa lichida. Este…