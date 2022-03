Google sponsorizează echipa McLaren de Formula 1 Incepand din sezonul 2022, vreme de mai multi ani, Google va sponsoriza echipa McLaren de Formula 1. Nu au fost anuntate nici durata exacta, nici valoarea contractului. Drept urmare, brandul si logo-ul sistemului de operare Android va fi vizibil pe masinile echipei britanice, in spatele pilotului, deasupra motorului. Logo-ul Google va fi vizibil pe costumele si castile celor doi piloti, Lando Norris si Daniel Ricciardo, iar culorile logo-ului de la browser-ul Chrome vor putea fi vazute pe capacele rotilor. Dincolo de banii Google, echipa britanica va integra in operatiunile sale smartphone-uri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

