- Google a anunțat firmele de publicitate ca sisteaza toate reclamele politice pe platformele sale cel puțin pana la data de 21 ianuarie, a doua zi dupa ceremonia de preluare a mandatului noului presedinte al SUA, Joe Biden, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Conform Agerpres , intreruperea vizeaza toate reclamele care se refera la impeachment - procedura de demitere a presedintelui american de catre Congres, la inaugurare sau la protestele de la Capitoliu. Masura va intra in vigoare incepand de joi; nu sunt exceptate nici organizatiile de stiri, nici reclamele…

- Declinul actiunilor a avut dupa ce unii republicani au criticat platforma, in weekend, pentru excluderea unuia dintre cei mai urmariti membri, traderii semnaland ca vor fi introduce reglementari mai stricte pentru gigantii tehnologiei. Contul lui Trump avea peste 88 de milioane de urmaritori, iar postarile…

- Vicepresedintele american în exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de învestire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, în contextul în care presedintele în exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este…

- Amazon, acuzata ca a contribuit la scumpirea caselor in zonele unde are operațiuni, anunța ca va investi 2 mld. dolari in construcția de locuințe pentru familiile cu venituri mici Retailerul online Amazon a anuntat miercuri ca va cheltui doua miliarde de dolari pentru a crea locuinte accesibile in regiunile…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ”tristetea” si ”furia” dupa luarea cu asalt a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut…

- Actualul președinte american Donald Trump, in ziua inaugurarii democratului Joe Biden, va pleca din Washington și va rata toate evenimentele oficiale. Despre planurile lui Trump informeaza portalul Axios cu referire la surse apropiate șefului statului. {{485683}}Potrivit datelor lor, Trump nu va saluta…

- Donald Trump refuza in continuare sa recunoasca infrangerea in alegeri in fata lui Joe Biden si ar intentiona sa organizeze un eveniment electoral pentru cursa prezidentiala din 2024 in ziua inaugurarii noului presedinte al SUA, informeaza Business Insider, intr-un material amplu, conform news.ro.…