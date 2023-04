Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au anuntat cele mai mari disponiblizari din istoria lor, marile companii americane din sectorul tehnologiei descopera acum cat de dificil este sa faci restructurari de personal in Europa, transmite Bloomberg.

- Planurile Apple pentru cresterea notorietatii serviciului de streaming TV+ prevad crearea mai multor filme pe an care sa fie difuzate pe marile ecrane ale cinematografelor. Apple urmeaza sa investeasca anual in jur de 1 miliard de dolari pentru producerea unor filme care sa fie difuzate in cinematografe,…

- Vrancea are mulți tineri talentați, iar unul dintre ei este Alexandru Isac, elev in clasa a XI-a C la Colegiul Național „Unirea‟ Focșani. Membru al echipei de robotica Brickbot CNU, adolescentul s-a facut remarcat in cadrul sezonului de anul acesta al competiției de robotica BRD FIRST Tech Challenge…

- Noi concedieri mașive se anunța! Un alt gigant din Europa ia masura reducerii numarului de angajați in anul 2023. Astfel, mai mulți angajați ai acestei companii vor ramane fara loc de munca. Aceasta companie are angajați și in Romania. Iata despre ce job internațional este vorba, dar și de ce s-a ajuns…

- Constructorul american Ford elimina aproape 4.000 de locuri de munca in Europa in urmatorii trei ani, in contextul planurile de reinventare a marcii și de concentrare pe o gama mai redusa de modele electrice, informeaza The Guardian.

- Alphabet, compania care gestioneaza gigantul tech Google, a anunțat vineri, 20 ianuarie, concedieri masive, potrivit Bloomberg.Un mail intern trimis angajaților ii notifica ca Google va elimina 12.000 de locuri de munca, ceea ce reprezinta mai mult de 6% din forța de munca globala.Alphabet…

- Dupa ce Amazon a anunțat ca va concedia 18.000 de angajați, a venit rindul Microsoft sa renunțe la 10.000 de angajați proprii. Masura este vazuta ca fiind necesara in condițiile in care clienții sai de cloud computing reduc cheltuielile, iar Microsoft se pregatește de o potențiala recesiune. Concedierea…

- Amazon va incepe o runda masiva de disponibilizari care va afecta in cele din urma peste 18.000 de angajati, in cea mai mare campanie de eliminare de locuri de munca din istoria sa, anuntata la inceputul acestei luni, potrivit Bloomberg.