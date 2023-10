Google anunta implementarea in propriul motor de cautare a unor functii pe care utilizatorii le pot folosi pentru exersa si a-si imbunatati abilitatile de vorbire a limbii engleze. Cu ajutorul AI-ului, Google va oferi instrumente interactive de exersare a abilitatilor atunci cand utilizatorii folosesc motorul de cautare pentru a traduce cuvinte in sau din limba engleza. Un astfel de instrument este o sesiune de 3-5 minute in care utilizatorul este ajutat sa pronunte raspunsurile. La final, utilizatorul primeste o evaluare personalizata si are optiunea de a activa notificarile pentru a primi remindere…