Grupul Google va remunera editorii de presa parteneri din Germania, Australia si Brazilia si va oferi anumitor utilizatori un acces gratuit la site-uri de stiri cu plata, au anuntat joi reprezentantii acestei companii americane, citati de AFP. Acest anunt a fost facut dupa o serie de actiuni in instanta depuse in special de editori de presa din Franta si Australia in urma refuzului grupului Google de a plati pentru continuturile lor. Intr-un mesaj pe blogul sau oficial, grupul Google anunta ca va lansa "un program de licenta cu scopul de a ii plati pe editori pentru un continut de inalta calitate,…