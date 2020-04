In contextul pandemiei de coronavirus, cand in multe tari sunt permise deplasari doar in cazurile de urgenta pentru alte afectiuni decat cele legate de COVID-19, telemedicina poate juca un rol important in pastrarea starii de sanatate. Astfel, Google anunta ca link-urile catre infrastructurile de telemedicina ale institutiilor medicale vor fi mai vizibile in paginile de rezultate ale motorului sau de cautare, dar si in Google Maps, incep&acir (...)