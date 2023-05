​Google, care in ultimul deceniu a dezvoltat mai multe tehnologii pentru AI și cercetatorii au publicat numeroase lucrari in domeniu, risca sa-și piarda avantajul in fața comunitații open-source, avertizeaza un inginer al companiei. Google a lansat in ultimii ani multe tehnologii esențiale de AI, insa OpenAI cu ChatGPT a fost compania care a pus un chatbot la dispoziția publicului larg.