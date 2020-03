Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Uniunii Europene sunt ingrijorați ca reteaua de internet ar putea colapsa sub presiunea traficului la care este supusa in momentul actual. Sunt milioane de oameni izolati din cauza epidemiei de coronavirs , care lucreaza de la domiciliu, iar traficul pe platformele de streaming a crescut…

- Dupa ce ieri Comisarul European, Thierry Breton, atragea atentia asupra faptului ca serviciile de streaming ar trebui sa scada calitate continutului pe care il ofera in piata europeana pentru a nu aduce retelele de internet in colaps, Netflix a anuntat ca s-a conformat acestei cereri.

- Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, fac trecerea la telemunca si urmaresc inregistrari…

- Decizia vine dupa ce Thierry Breton, comisarul european pentru piața interna, a facut joi apel la responsabilitatea serviciilor de streaming pentru prevenirea congestionarii rețelelor și asigurarea continuitații accesului la internet. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite…

- Mai multe mari platforme de internet au decis sa-si uneasca eforturile pentru a combate dezinformarea online legata de pandemia de coronavirus si pentru a promova 'continuturi fiabile' despre aceasta criza, transmite AFP, citata de Agerpres. Intr-un comunicat comun publicat luni seara, Facebook,…

