Google reduce comisionul aplicat dezvoltatorilor de la 1 iulie Dupa ce Apple a decis sa mai reduca din presiunea acuzatiilor de monopol privind politicile pe care le aplica pentru App Store, scazand la jumatate comisionul aplicat dezvoltatorilor care castiga mai putin de un milion de dolari pe an, Google vine cu o masura similara, dar ceva mai generoasa. De la 1 iulie, in functie de venitul obtinut de catre dezvoltatori, Google va aplica comisionul in doua praguri. Primul milion de dolari castigat intr-un an va fi taxat cu 15% (in loc de de 30%), iar tot ce se castiga peste primul milion va fi taxat, in continuare, cu 30%. Este o masura similara, cu o importanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

