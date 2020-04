Stiri pe aceeasi tema

- Google lanseaza Community Mobility Reports, un instrument care genereaza rapoarte privind mobilitatea populatiei, in contextul pandemiei COVID-19, iar prin intermediul Google Maps utilizatorii se pot informa despre cat de aglomerate sunt anumite locuri, pe baza unor date agregate si anonime, potrivit…

- Începând de vineri, Google publica prima versiune a rapoartelor privind mobilitatea populației în contextul pandemiei COVID-19 - COVID-19 Community Mobility Reports, pentru a oferi date privind schimbarile în mobilitatea populației ca urmare a muncii de acasa, izolarii la domiciliu…

- Psihologul Mihaiela Avramescu iși ofera suportul profesional tuturor buzoienilor aflați in linia intai in lupta pentru salvarea vieților celor contaminați cu noul virus. Suntem cu toții marcați de evoluția epidemica a noului coronavirus in intreaga lue și aproape ca am uitat de celelalte probleme…

- Oficialii Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, au publicat informatii despre culoare speciale de circulatie disponibile in Romania pentru transportatori.

- Guvernele ar trebui sa raspunda la pandemia COVID-19 prin prioritizarea dreptului la sanatate pentru toate persoanele si a respectarii drepturilor omului, a subliniat organizatia Human Rights Watch intr-un raport publicat joi potrivit Agerpres. Documentul, intitulat 'Dimensiunile drepturilor omului…

- Ziarul Unirea DSVSA Alba: Masuri pentru unitațile inregistrate/autorizate sanitar-veterinar in contextul evoluției pandemiei COVID-19 Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba pune la dispoziție numarul de telefon 0258.835.915 pentru raportarea oricaror probleme intampinate…

- Ziarul Unirea Hotarare FARA PRECEDENT a Papei Francisc: Slujbele din Saptamana Sfanta, care precede Pastele catolic, se vor desfasura fara public, in contextul pandemiei COVID-19 Hotarare FARA PRECEDENT a Papei Francisc: Slujbele din Saptamana Sfanta, care precede Pastele catolic, se vor desfasura fara…

- Ziarul Unirea ASTAZI| Consultare publica cu privire la calitatea aerului la Sebeș, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga”. Participanților le va fi masurata temperatura la intrare, in contextul prevenirii infectarii cu COVID-19 Astazi, 9 martie 2020, incepand cu ora 17:00, la sediul Centrului Cultural…