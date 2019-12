Google primește o amendă uriașă în Franța Franta a stabilit o amenda de 150 de milioane de euro (160 de milioane de dolari) pentru gigantul american Google, acuzat ca ar fi exploatat pozitia sa dominanta pe piata serviciilor de intermediere in materie de anunturi publicitare asociate cu cautarile online, transmite DPA. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

