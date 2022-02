Stiri pe aceeasi tema

- Deși Tesla a fost lovita și ea de instabilitatea pieței cripto, compania lui Elon Musk inca deține 2 miliarde de dolari in bitcoin. Producatorul de vehicule electrice a suferit o pierdere din depreciere de 101 milioane de dolari, noteaza CNN . Compania are inca aproximativ 2 miliarde de dolari in bitcoin…

- Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters.…

- Actiunile Meta au scazut cu 26%, stergand peste 200 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata a companiei, aceasta fiind pierdere consemnata intr-o singura zi de o companie din SUA. Declinul a redus averea neta a fondatorului si directorului executiv Zuckerberg la 85 de miliarde de dolari, potrivit…

- La Bursa de la New York, actiunile Meta, compania mama a Facebook, erau in scadere, joi, cu 24% comparativ cu cotatia de miercuri seara. Aceasta face ca averea lui Mark Zuckerberg, director general la Meta, sa se reduca si ea cu aproximativ 31 de miliarde de dolari, de la 120,6 miliarde de dolari pana…

- Unul dintre executivii Google a criticat deschis Apple, pentru faptul ca producatorul iPhone-ului prefera sa-si tina utilizatorii “prizonieri” in cadrul propriului ecosistem si nu-i lasa sa comunice cu cei care au smartphone-uri cu Android, scrie news.ro. Seful pe partea de sisteme de operare…

- Seful pe partea de sisteme de operare si ecosisteme de la Google, Hiroshi Lockheimer, a luat in vizor Apple, pe care o critica pe Twitter pentru ca iMessage nu foloseste RCS (Rich Communication Services) pentru a comunica direct cu aplicatia de chat dezvoltata de Google pentru Android. RCS este un standard…

- Unul dintre executivii Google a criticat deschis Apple, pentru faptul ca producatorul iPhone-ului prefera sa-si tina utilizatorii “prizonieri” in cadrul propriului ecosistem si nu-i lasa sa comunice cu cei care au smartphone-uri cu Android, conform news.ro Seful pe partea de sisteme de operare…

- Evenimentele meteorologice extreme, legate de schimbarea climei, au produs suferința pentru milioane de oameni din intreaga lume in 2021, arata un nou sudiu, realizat de organizația britanica de ajutor Christian Aid. Raportul a identificat 10 dezastre naturale care au cauzat, fiecare, daune de peste…