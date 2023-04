Google Pixel Fold se lansează luna viitoare – primul telefon pliabil Google Google e gata sa se ia la intrecere cu Samsung, Motorola si Huawei si planuieste sa lanseze primul sau telefon pliabil luna viitoare, la evenimentul Google I/O. Jurnalistii de la CNBC au avut confirmarea de la surse apropiate de Google cu privire la acest debut al lui Google Pixel Fold. Conferinta are loc pe 10 mai 2023, iar Pixel Fold va sosi in magazine in iunie. Google tinteste spre un pret de 1700 de dolari, deci cu 100 de dolari mai ieftin decat Galaxy Z Fold 4. Sursele afirma ca Pixel Fold va avea o balama mai robusta, iar diagonala va fi deja clasica 7.6 inch. Ecranul extern e totusi cam… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

