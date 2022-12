Google Pixel Fold apare în imagini, ca un soi de hibrid între Z Fold şi Pixel 7 Pro Google ne-a ramas datoare in 2022 cu o tableta noua Pixel si cu un prim telefon pliabil Pixel. Primul model exista deja si a fost doar amanat, iar pliabilul nu a primit decat scapari pana acum. Cea mai noua este cea sub forma de randari, pe care le vedeti mai jos. Daca OPPO a riscat si a incercat sa faca altceva decat Samsung cu Galaxy Z Fold-urile, oferind o diagonala mai mica pe OPPO Find N, ei bine Google merge pe ruta sigura. Asfel, in afara de camera principala, Pixel Fold arata ca un Galaxy Z Fold. Google a fost timida cu detaliile privitoare la telefonul sau pliabil, cunoscut si ca Pixel… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PMP Turda a prezentat niște imagini video, in care primarul Cristian Matei apare la o intalnire a Partidei Romilor Turda, unde spune ca le va face etnicilor romi blocuri pe 3 hectare de teren și ca le va da curent electric gratis romilor de pe strada Margaretelor. ”PMP Turda va prezinta imagini incredibile…

- Dupa scapari cat se poate de consistente cu Samsung Galaxy S23 , acum e randul unui telefon midrange sa scape. Samsung Galaxy A54 este numele sau si are designul dezvaluit prin imagini postate online de catre @OnLeaks. Aflam si unele dotari mai jos. Samsung Galaxy A53 a debutat in martie 2021, iar succesorul…

- Google Pixel Fold este primul telefon pliabil Google si unul dintre cele 3 la care lucreaza gigantul american. Cunoscut pentru o perioada si ca Pixel Note, el apare azi pentru prima data in cea mai generoasa galerie foto de pana acum, una cu randari foarte clar detaliate. Inca nu stim cand va debuta…

- Peste o saptamana Qualcomm va organiza un eveniment oficial, in cadrul caruia va prezenta procesorul flagship Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Apoi va incepe o serie de lansari de telefoane flagship cu acest procesor la interior. Primul ar putea fi chiar Xiaomi 13 Pro, care apare alaturi de Xiaomi 13 azi…

- Huawei a anuntat al doilea smartphone pliabil al companiei, numit Pocket S. Acesta pastreaza, in mare, designul lui P50 Pocket, cu tot cu ecranul extern circular. Pocket S are un ecran principal de 6,9 inch, cu 2790 x 1188 pixeli rezolutie si 120Hz rata de improspatare. Ecranul extern are 1,04 inch…

- Motorola Razr va fi lansat, in curand, in Europa, anunta Motorola, care nu ofera, insa, o data concreta a disponibilitatii acestuia. Dupa ce a fost lansat in China in luna august, Motorola anunta acum ca a treia versiunea a smartphone-ului pliabil Razr va fi disponibila in viitorul apropiat si in Europa.…

- Samsung Galaxy S23 si Galaxy S23+ au primit scapari de imagini in ultimele 24 de ore, multumita celebrului zvonac @OnLeaks, iar acum vedem si primele imagini cu Samsung Galaxy S23 Ultra. Flagship-ul Samsung pe anul 2023 e asteptat in ianuarie, iar zvonurile afirma ca va aduce o camera de 200 de megapixeli.…

- Apare ”lista alba” a firmelor corecte care iși platesc obligațiile la stat. Forma inedita de ”recompensa” Apare ”lista alba” a firmelor corecte care iși platesc obligațiile la stat „Lista alba” a contribuabililor corecti devine realitate dupa mai multi ani in care aceasta masura a tot fost anuntata…