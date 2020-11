Accident între Ghimbav și Codlea. Trafic blocat

Un accident rutier a avut loc pe DN 1 la km 178 (între Ghimbav și Codlea) pe sensul către Ghimbav. Sunt implicate două mașini. Traficul este blocat. Revenim cu detalii.