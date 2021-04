Google omagiaza Ziua Pamantului-2021. Google a creat un doodle special. Earth Day 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Google deschide pagina de start, de astazi, cu un nou Doodle, prin care il omagiaza pe celebrul tipograf german Johannes Gutenberg.A trait intre 1400 1468. Alte surse dau ca an al nasterii 1398.Gutenberg a fost un metalurg, bijutier, si tipograf german, si s a facut remarcat prin contributia sa la tehnologia…

- Astazi se implinesc 60 de ani de la primul zbor al unui om in cosmos. Marcarea acestei zile la nivel international are rolul de a aminti despre inceputul epocii spatiale pentru specia umana, despre contributia marcanta a tehnologiei si stiintei spatiale in atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabila…

- FCSB intra in randul echipelor din marile campionate ale Europei. Liderul din Liga 1 a avut parte de o surpriza din partea unui sponsor, un spot animat special. Florinel Coman și capitanul Florin Tanase conduc armata roș-albastra spre cucerirea cetații, echivalentul titlului din liga 1. Obstacolele…

- In cadrul campaniei INDIA 2.0, Skoda și Volkswagen urmeaza sa lanseze patru modele destinate exclusiv pieței din India. Toate vor fi dezvoltate pe arhitectura MQB-A0-IN (adaptata pentru aceasta țara) și vor fi asamblate local. Primul dintre ele este Kushaq. Un SUV de dimensiuni medii, cu care vom face…

- Horoscop special. In astronomie, zodiacul este cercul de constelații din ecliptica. In astrologie, de aici au decurs zodiile, mai apoi s-au facut și mai multe tipuri de zodiac. Iata ce ascunde și cum sunt numite zodiile in horoscop special pentru femei.Horoscop special pentru femei, realizat de preoți…

- Astazi, in cinstea Sfantului Valentin, Ziua Indragostitilor, numita, de asemenea, Ziua Sfantului Valentin sau Sarbatoarea Sfantului Valentin, sarbatorita anual pe 14 februarie, motorul de cautare Google a schimbat pagina de start special pentru a marca acest eveniment. Initial a fost sarbatorita ca…

- Un flux special pentru vaccinarea anti-COVID-19 a cadrelor didactice va fi creat, incepand cu 8 februarie, in municipiul Botosani, a declarat, miercuri, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, noul centru de imunizare a angajatilor din sistemul…