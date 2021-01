Google omagiaza, printr-un Doodle nou, prima zi de scoala 2021 (4 ianuarie) Ca o ironie a sortii, pentru Romania, Google omagiaza astazi, printr un Doodle cu care deschide pagina de start inserand urmatoarele: Prima zi de scoala 2021 4 ianuarie In imagine se vad o serie de accesorii necesare elevului la scoala dar si acasa: dictionare, un pix, carti, un calculator de mana, raportor, compas si altele pentru ora de geometrie, dar si pentru desen si pentru indemanari practice. In prim plan se mai vad accesorii pentru orele de chimie, o guma, un creion, dar si un ghiozdan s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a lovit in plin societatea și i-a scos la suprafața slabiciunile. Printre cele mai afectate domenii este școala. In acest an, sistemul de educație a orbecait in cautarea unor soluții și reguli pe care nu prea le-a gasit, iar specialiștii au ajuns la concluzia ca efectele vor fi uriașe. Anul…

- Daca te intrebai de ce nu ți se raspunde la mail-ul ala, ei bine, pentru ca Gmail pare un pic „scos din priza”. Dupa ce saptamana trecuta Instagram și Facebook au avut indisponibile serviciile de mesagerie, de data asta și utilizatorii Google au primit un mesaj care indica spre o eroare. Serviciul este…

- Elevii din Romania mai au o luna de școala, pana la prima vacanța. Pe 23 decembrie 2020 incepe vacanța de Craciun, care dureaza doua saptamani și jumatate, pana pe 10 ianuarie 2021, prevede structura anului școlar 2020-2021. Amintim ca, pentru prima data in istoria recenta, toți elevii din Romania invața…

- Biserica Ortodoxa Romana cedeaza presiunilor Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din Romania și il marginalizeaza pe Mircea Vulcanescu, intelectual interbelic profund creștin, ale carui scrieri despre filozofia religiei au fost pilde pentru generații de slujitori ai acestei biserici.…

- In acest sens, a trimis un document catre inspectoratele școlare pentru a aduna aceste date. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane de ani aflat in pragul disparitiei, gasit in Romania Inspectoratele școlare au primit in acest sfarșit de saptamana un document de la Ministerul…

- Intr-un interviu acordat publicației Școala 9, ministrul educației, Igor Șarov, a explicat motivele pentru care Republica Moldova a inceput anul școlar cu toate școlile deschise și a incheiat primul semestru, pe 25 octombrie, cu doar 19 școli in carantina din 1.240. Adica sub 2%. Prin comparație, in…

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…

- Ivan Bunin. Omagiu adus de Google. In memoria sa a creat un Doodle nou, cu care a deschis pagina de start.Ivan Alekseievici Bunin n. 22 octombrie stil vechi 10 octombrie , 1870 ndash; d. 8 noiembrie, 1953 a fost primul scriitor rus laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in anul 1933.Motivatia…