Google o omagiază pe Geta Brătescu. Doodle-ul de astăzi celebrează 95 de ani de la naşterea artistei Google deschide pagina de start, de marți, 4 mai, cu un nou Doodle, prin care celebreaza 95 de ani de la nașterea Getei Bratescu, considerata una dintre figurile centrale ale artei postbelice est-europene. Artista Geta Bratescu a decedat pe 19 septembrie 2018, la varsta de 92 de ani, in anul in care a fost decorata de Presedintie cu Ordinul National „Steaua Romaniei” in grad de Ofiter. Geta Bratescu, personalitatea celebrata astazi de Doodle de la Google Cu o cariera de peste 60 de ani, Geta Bratescu s-a bucurat de apreciere in randul publicului si al specialistilor din domeniul artelor in intreaga… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

