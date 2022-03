Google News a fost blocat in Rusia. Rușii acuza compania americana ca promoveaza informații false in ceea ce privește invazia din Ucraina. „Accesul la serviciul Google News este restricționat in Rusia pentru a nu oferi acces la materiale ce conțin informații false spre operațiunea speciala din Ucraina”, spun oficialii autoritații care reglementeaza presa in Rusia. Dupa avertizmente prealabile, Rusia a blocat agregatorul de știri Google News. Mișcarea rușilor vine la puțin timp dupa ce Google anunța ca va inchide reclamele, implicit va bloca monetizarea conținutului care aproba sau exploateaza…