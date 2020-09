Google marcheaza noul an scolar cu un Doodle special. Monica Anisie ne spune cum se suspenda cursurile daca apar cazuri de Covid

Stiri pe aceeasi tema

- Franta a inregistrat pentru prima data 10.561 de cazuri noi COVID-19 in 24 de ore. In ultima saptamana, 2.432 persoane s-au internat in spital din cauza COVID-19, dintre care 417 sunt la terapie intensiva, scrie Mediafax.Guvernul condus de primul ministru Jean Castex lucreaza deja la un plan…

- Prefectura Sibiu a decis ca echipe mixte sa verifice daca masurile legale in vigoare sunt respectate in localitațile din județ. Autoritațile vizeaza, in mod special, comuna Slimnic, unde au fost depistate focare de COVID-19 de tip familial, noteaza Agerpres."S-a identificat o localitate unde rata incidentei…

- Examenele auto se suspenda in Bacau incepand de vineri, dupa ce la Serviciul Permise au fost confirmate mai multe cazuri de Covid. Pana la 1 septembrie, Serviciul de Permise și Inmatriculari va fi inchis, potrivit MEDIAFAX.„Avand in vedere confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul Sars-Cov2…

- A ramas mai puțin de o luna pana la inceperea școlilor și au fost stabilite scenariile cu privirile la situațiile in care vor aparea in unitațile de invațamant sau in localitațile pe raza carora se afla, cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Școala va incepe pe data de 14 septembrie pentru elevii din…

- Scenariile dupa care se vor defașura cursurile in acest an școlar. Ce se intampla cand apar imbolnaviri. Directiile de Sanatate Publica trebuie sa informeze pana pe 7 septembrie inspectoratele scolare si comitetele pentru situatii de urgenta cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei…

- Potrivit MS, ISJ/ISMB propune spre aprobare scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant in concordanta cu situatia epidemiologica la data de 7 septembrie, infrastructura si resursele existente in fiecare unitate de invatamant. AN SCOLAR 2020-2021: o clasa se inchide 14 zile…

- Dr. Joseph Varon lucreaza la spitalul din orașul american Houston, care se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de cazuri COVID-19. Așa a ajuns ca de 134 de zile sa nu aiba nici macar una libera. Pana acum, in Houston și orașele din apropiere au fost confirmate 114.051 cazuri, insa medicii…

- Turhan Selccedil;uk. Astazi, Google, ii aduce un omagiu celebrului caricaturist Turhan Selccedil;uk care ar fi implinit 98 de ani. Turhan Selccedil;uk s a nascut la 30 iulie 1922, la Milas, in Turcia si a murit la 11 martie martie 2010, la Istanbul.Turhan Selccedil;uk este un pionier celebru al benzii…