Aplicatia Maps a Google va incepe sa directioneze soferii pe rute despre care se estimeaza ca ar genera cel mai redus nivel de emisii de carbon, in functie de trafic, relief si alti factori, a anuntat marti compania, informeaza Reuters. Google, detinut de gigantul american din domeniul tehnologiei Alphabet Inc, a declarat ca aceasta caracteristica va fi lansata spre finalul acestui an in Statele Unite si ulterior va deveni disponibila si in alte tari, in cadrul angajamentului sau de a contribui la combaterea schimbarilor climatice prin intermediul serviciilor sale. Cu exceptia situatiei in care…