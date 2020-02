Google Maps te urmareste peste tot: Ce sa faci ca aplicatia sa nu-ti mai inregistreze fiecare pas

Stiri pe aceeasi tema

- Un german a generat un ambuteiaj virtual pe Google Maps dupa ce a tras dupa el un carut cu 99 de telefoane mobile pe strazile din Berlin, transmite marti Dailymail . Smartphone-urile din carut, conectate la Google Maps, au pacalit aplicatia sa arate o strada goala ca fiind blocata de trafic. Simone…

- Calatorii RAT din Craiova au la dispozitie o aplicatie de telefonie mobila pentru achizitia de bilete si abonamente. Teoretic, aplicatia le pune la dispozitie si informatii in timp real privind traseul mijloacelor in transport in comun. Teoretic. Pentru ca practic, timpii de pe ecranul telefonului reflecta…

- In ziua de azi, este dificil sa nu ne simțim incomod in propria piele. Locurile de munca solicitante și imposibilitatea de a fi online 24/7 și de a raspunde oricarui mesaj in cateva secunde, precum și imaginile perfecte din vacanța exotica a prietenilor pot afecta stima de sine a multor femei. Mulți…

- Facebook a recunoscut ca strange informatii despre locul unde se afla fiecare dintre utilizatorii sai in permanenta, din ratiuni de securitate si in scopuri publicitare, indiferent daca acestia au activat sau nu geolocalizarea pe dispozitivele lor.

- Platforma online de food delivery EuCeMananc se lanseaza luni, 9 decembrie 2019, in Cluj-Napoca, cu o oferta speciala pentru clienți in luna decembrie. De acum inainte, clujenii vor putea comanda mancarea preferata din aplicația EuCeMananc sau de pe www.EuCeMananc.ro , de unde pot alege dintre cele…

- Pariurile pe mobil sunt un pas care nu trebuie neglijat atunci cand vrem sa jucam constant la pariuri online, mai ales ca, cele mai recente studii arata ca oamenii petrec cea mai mare parte a timpului liber pe telefoanele mobile sau alte dispozitive de acest gen. Este relativ simplu pentru oricine doreste,…

- Instagram incearca sa impiedice tinerii sub 13 ani sa foloseasca platforma sa. Aceștia cer, incepand de miercuri, date de naștere de la utilizatorilor noi. Masura a fost luata dupa ce aceasta diviziune a Facebook-ului a constatat ca exista o audiența in creștere pentru alcool și alte produse cu limita…

- Instagram va solicita de acum inainte utilizatorilor sa-si precizeze varsta la crearea unui cont pentru a impiedica astfel accesul persoanelor sub 13 ani pe platforma de partajare a fotografiilor si inregistrarilor video detinuta de Facebook, potrivit unui comunicat al companiei publicat miercuri,…