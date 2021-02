Stiri pe aceeasi tema

- O comisie a orasului a aprobat cu un vot de 4-1 o prima etapa a propunerii primarului de a permite ca bitcoin sa fie folosita la plata angajatilor si ca locuitorii si companiile sa plateasca taxe si impozite cu criptomoneda. ”Orase precum Miami vrea sa atraga tehnologia in oras. Este o parte a unui…

- Primaria Alba Iulia promite in urmatorii patru ani construirea a cel puțin 2000 de noi locuri de parcare publice. Promisiunea administrației locale vine chiar in prima zi de taxare a parcarilor publice din oraș. Mai mult de atat, aceștia promit amenajarea a cateva sute de noi locuri de parcare chiar…

- ,,Primaria Carei anunța ca, momentan, nu se preiau cereri pentru inchirierea locurilor de parcare rezidențiale intrucat nu a fost lansata procedura in acest sens. In ședința de luni, 25 ianuarie 2021, Consiliul Local a adoptat strategia de parcari aplicabile in municipiul Carei, care include și regulamentul…

- Philips TV & Sound se va concentra pe ecranele cu dimensiuni extra-mari in prima jumatate a anului 2021. Noile televizoare OLED și mini-LED ofera atat procesorul P5 AI imbunatațit de generația a 5-a, cat și HDMI 2.1. Philips OLED 806/856 – Disponibile Q2 in 48”, 55” și 65” (806) și 55” și 65” (856).…

- La blocurile noi care se contruiesc, aceste parcari nu se construiesc, va pot da exemple. Unde se fac locurile de parcare, se vand separat. Cei care investesc in apartamentele si care vor sa le inchirieze nu cumparar, kiar chiriat

- Traversam cu toții o perioada incerta, o perioada marcata de teama și nevoia de a fi in siguranța. Acum, in contextul pandemiei, incercam cu toții sa desfașuram mare parte din activitațile obișnuite in mediul online – cumparaturi online, munca de acasa, chiar și intalniri online cu prietenii sau familia. …

- CEC Bank anunța lansarea campaniei #CECtePremiaza și vine cu vești bune și surprize pentru posesorii de carduri Mastercard emise de CEC Bank. Clienții care dețin un card Mastercard de la CEC Bank, un smartphone cu sistem de operare Android și aplicația CEC Bank Mobile Banking au șansa de a primi 30…

- Din 17 noiembrie, Google Pay a devenit disponibil in Romania, iar posesorii de smartphone-uri Android au inca o soluție prin care pot plati inteligent și in siguranța doar prin apropierea telefonului de POS. Avand in vedere ca 9 din 10 plați realizate...