Google a decis sa nu mai furnizeze informatii in timp real despre traficul de pe strazile din Ucraina, in urma consultarilor cu autoritatile locale, potrivit news.ro.

- Meta/ Facebook a eliminat o rețea de aproximativ 40 de conturi de Facebook și Instagram care operau din Rusia și Ucraina și care vizau personalitați publice din Ucraina, inclusiv oficiali militari, politicieni și un jurnalist, scrie Reuters. Un purtator de cuvant al Twitter a declarat ca a suspendat…

- Polonia nu mai vrea sa dispute barajul pentru calificarea la Mondial impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a inceput razboiul in Ucraina. Daca la inceput polonezii anunțau ca nu sunt de acord sa dispute meciul de baraj in Rusia, acum președintele Federației de Fotbal din Polonia, Cezary Kulesza,…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, 23 februarie, ministrilor cu atributii in domeniu sa urmareasca in continuare situatia din Ucraina si pregatirea pentru orice scenariu, astfel incat cetatenii sa poata fi in siguranta si aparati.Premierul Nicolae Ciuca a comentat, miercuri, in debutul…

- Asistentii virutali pot seta alarme pentru oameni, le pot pune muzica, pot controla dispozitivele inteligente si pot raspunde la comenzi vocale. De duminica, insa, si-au dovedit capacitatea de a provoca copiii sa faca lucruri care s-ar putea dovedi letale, scrie The Guardian.„Copilul meu de…