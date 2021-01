Compania care controleaza Google – Alphabet, lucreaza la un prototip de robot conceput pentru a ajuta in agricultura. Totul in cadrul unui proiect numit „Mineral”. In postarea pe blog facuta de conducatorul proiectului X, Elliot Grant, vorbește despre un nou proiect la care lucreaza, numit „Mineral” – o suita de instrumente hardware și software care analizeaza modul in care cresc „sursele” alimentelor noastre avand ca scop final cuantificarea lor. Acest proces este numit „agricultura de calcul”. Astfel, de la robotul creat chiar in scopul acestui proces și numit chiar așa, Mineral, se spera…