- Cine va fi primul care va combina inteligența artificiala și cautarea pe internet? Daca Microsoft a luat-o inaintea jocului pariind miliarde de dolari pe ChatGPT, rivalul Google tocmai a ripostat lansand Bard, propria sa IA pentru a o integra in motorul de cautare. Generarea textului sau a imaginilor…

- Google a dezvaluit luni un nou instrument de chatbot denumit "Bard", intr-o incercare aparenta de a concura cu succesul viral al ChatGPT, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Succesul ChatGPT a starnit ingrijorare in randul inginerilor sefi de la Google.Astfel, Alphabet Inc se pregateste sa lanseze in saptamanile ce vor urma serviciul de inteligenta artificiala conversationala denumit Bard. Google Bard va raspunde mai rapid cerintelor utilizatorilor si va replica natural,…

- Compania Google a anuntat ca isi lanseaza propriul sau chatbot (software care simuleaza conversații de tip uman cu utilizatorii prin chat - n.trad.) de inteligența artificiala (AI), care sa rivalizeze cu software-ul revolutionar lansat de Microsoft, ChatGPT, ce a avut un succes fulminant, informeaza…

- Președintele Israelului, Isaac Herzog, a șocat profesioniștii de inalta tehnologie la o convenție majora de securitate cibernetica din Tel Aviv, miercuri, cand a dezvaluit ca partea de deschidere a discursului sau a fost scrisa de un software de inteligența artificiala, potrivit Sky News. Intr-un video…

- Am realizat un interviu privind razboiul din Ucraina cu faimosul ChatBot dotat cu inteligenta artificiala. L-am intrebat despre cauzele razboiului, efective, evolutia conflictului si despre cum s-ar putea incheia. ChatGPT nu este o inteligenta artificiala malefica ca Skynet din filmul Terminator fiindca…

- Puneți o intrebare programului de inteligența artificiala, așa cum au facut-o milioane de oameni in ultimele saptamani, iar acesta va face tot posibilul sa va raspunda. De la lansarea sa in noiembrie anul trecut, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. In esența, un chatbot imbunatațit, programul…

- ChatGPT, un program bazat pe inteligenta artificiala (AI) si capabil sa redacteze texte cu raspunsuri la intrebari simple, s-a raspandit foarte repede in universul educational, determinandu-i pe profesori sa isi puna intrebari despre oportunitatea interzicerii sau utilizarii acestuia. Sunt insa și profesori…