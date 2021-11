Stiri pe aceeasi tema

- Honor 50 a aparut in unele dintre magazinele online locale (nu inca si pe cel din Romania) ale companiei vandute in decembrie anul trecut de Huawei, ca unica solutie pentru salvarea brandului. Smartphone-ul are un ecran OLED de 6,57 inch, cu 120Hz rata de improspatare, beneficiind de un sistem foto…

- Cei care se asteptau ca Samsung sa vina cu ceva important la evenimentul Unpacked Part 2 (organizat la doar o zi dupa ce Google a prezentat Pixel 6 si la doua zile dupa ce Apple a lansat mai multe produse) vor fi dezamagiti. Principala noutate cu care au venit coreenii este o noua optiune a smartphone-ului…

- NASA va lansa, luna viitoare, misiunea „Lucy” pentru studierea asteroizilor aflați pe aceeași orbita cu planeta Jupiter. Misiunea urmeaza sa se desfașoare pe parcursul a 12 ani și are ca scop studierea corpurilor cerești pentru a ințelege mai bine felul in care s-a format Sistemul Solar.

- Amazon a anuntat trei noi modele de Kindle – Kindle Paperwhite (a cincea generatie), Kindle Paperwhite Signature Edition si Kindle Paperwhite Kids. Modelul standard, Kindle Paperwhite, trece la un ecran mai mare, de 6,8 inch, insa pastreaza acelasi 300ppi, care face ecranul sa reproduca foarte bine…

- Twitter a inceput implementarea abonamentelor Super Follows. Cei care considera ca propriul continut este suficient de interesant pentru ca utilizatorii sa fie dispusi la plata unui abonament lunar pentru accesarea acestuia, isi pot, astfel, rotunji veniturile. Creatorii de continut vor putea alege…

- Magazinul de aplicatii mobile al Google a generat venituri de 11,2 miliarde de dolari in 2019. Procurorii generali din Utah si alte 36 de state sau districte americane care au dat in judecata Google pentru presupuse incalcari ale legislatiei antitrust cu magazinul de aplicatii au spus intr-un nou dosar…

- Alaturi de doua telefoane pliabile si doua ceasuri inteligente, coreeni de la Samsung au anuntat si o nou model de casti wireless, numit Galaxy Buds 2, informeaza News.ro. Galaxy Buds 2 vin cu un plus de eleganta fata de Galaxy Buds Plus, modelul pe care-l vor inlocui in portofoliul producatorului…

- Google interzice accesul telefoanelor cu sistem Android. Vezi daca smartphone-ul tau este afectat Google interzice accesul telefoanelor cu sistem Android. Vezi daca smartphone-ul tau este afectat De la sfarșitul lunii septembrie, anumite telefoane mobile inteligente nu vor mai beneficia de serviciile…