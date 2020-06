Stiri pe aceeasi tema

- ​Google a anunțat miercuri lansarea versiunii beta a sistemului de operare pentru telefoane mobile Android 11, cu o serie de funcții noi, precum Bubbles sau screen recorder, și masuri de protecție a datelor personale. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Google a declarat, sambata, ca a amanat prezentarea sistemului de operare Android 11, planificata saptamana viitoare, pefondul protestelor și tulburarilor din Statele Unite, anunța Reuters. Sistemul de...

- Aplicația mobila de cautare Google primește interfața intunecata incepand de astazi, pentru versiunile de Android și iOS.In cazul in care telefoanele au setat la nivel de interfața modul intunecat, in Android 10 sau iOS 13, atunci și aplicația va fi implicit in dark mode.

- Milioane de parole, mesaje și numere de telefon au scapat pe internet, din cauza unei grave probleme de securitate. Sunt expuși utilizatorii Android, din moment ce problema a plecat de la Firebase, platforma Google pusa la dispoziția dezvoltatorilor de aplicații, informeaza Playtech.ro .

- Dupa ce a testat-o vreme de 18 luni in Asia de sud-est si America Latina, gigantul american este pregatit sa lanseze Facebook Gaming pe Android si iOS. Aplicatia va facilita crearea stream-urilor video din jocuri, pe de o parte, si urmarirea acestora, intr-un mod similar sectiunii de jocuri…

- In ciuda faptului ca actuala oferta de chipseturi Samsung Exynos este mai degraba criticata pentru performanțele inferioare, raportat la alternativele Qualcomm, gigantul sud-coreean va dezvolta și in continuare propria gama de chipseturi pentru dispozitive mobile, ba chiar ar putea

- Cetațenii care suna la numarul de urgența 112 de pe smartphone beneficiaza de tehnologia Advanced Mobile Location (AML). Facilitatea a fost implementata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), impreuna cu operatorii de telefonie mobila și in parteneriat cu Google și Apple. Aceasta tehnologie…

- Google lanseaza o platforma dedicata învațarii la distanța, un hub de informații și unelte menite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta ofera resurse în limba româna necesare profesorilor pentru a se instrui în utilizarea pachetului G Suite…