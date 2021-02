Google îşi închide studiourile de producţie a jocurilor Gigantul american, Google, a anuntat ca a decis sa inchida divizia interna prin care dezvolta jocuri pentru serviciul de streaming Stadia. Ambele studiouri, din Los Angeles si Montreal, vor fi inchise ca urmare a acestei decizii. Angajatii celor doua studiouri vor fi repartizati in cadrul companiei, insa, cel putin un nume important va parasi compania din aceasta cauza - Jade Raymond, un veteran in dezvoltarea jocurilor, care a mai trecut pe la EA si Ubisoft. Cat despre motivul inchiderii, Google spune ca “dezvoltarea jocurilor de calitate este un proces de durata, care necesita investitii foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile conform carora LG nu are de ales si va iesi de pe piata smartphone-urilor, care circula in ultimul an si sunt constant dezmintite, ar putea deveni realitate chiar anul acesta. Angajatii diviziei mobile LG au primit zilele trecute un email de la seful companiei, Kwon Bong-seok, in care acesta…

- Amazon cumpara pentru prima data avioane, pentru a face fața creșterii fara precedent a comenzilor online. Gigantul de retail a achiziționat 11 aeronave Boeing 767-300 Amazon a anuntat ca a achizitionat 11 avioane Boeing 767-300 de la companiile aeriene Delta Air Lines si WestJet Airlines, pentru a-si…

- Serviciul de streaming pentru jocuri al celor de la Google ajunge oficial pe platformele guvernate de Apple, chiar daca nu in forma in care s-a dorit la inceput, potrivit news.ro.La mai bine de un an de cand a fost lansat, Stadia, serviciul de jocuri prin streaming al Google, este disponibil pe iOS…

- Gigantul american Facebook a decis sa transfere anul viitor in SUA gestionarea datelor utilizatorilor sai din Regatul Unit, asigurata pana in prezent in Irlanda pentru Uniunea Europeana, evocand o schimbare legata de Brexit, transmite AFP. ''La fel ca alte intreprinderi, Facebook trebuie sa…

- Actiunile Disney au crescut cu 9% dupa ce compania a declarat ca planuieste sa isi tripleze numarul de abonati ai serviciului de streaming. Actiunile Disney au crescut cu 9% inainte de sedinta de tranzactionare de pe Wall Street, dupa ce compania a anuntat ca intentioneaza sa isi tripleze…

- Angajatii germani ai producatorului auto Daimler vor primi „bonus de pandemie” de 1.000 de euro pentru a compensa costurile economice si personale, cum ar fi obligativitatea purtarii mastii si lucrul de acasa, potrivit Reuters. „Din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), 2020 a fost un an extrem…

- Google face eforturi continue pentru a combate extensiile Chrome problematice. Gigantul vrea sa impuna o serie de conditii pentru o mai mare transparenta. Compania introduce o noua politica in ianuarie 2021. Aceasta va presupune divulgare modului in care sunt utilizate datele de extensiile din Chrome…

- In prima faza, aceasta este o forma de aliniere la o practica din industrie legata de pandemie. Faptul ca Square Enix a decis transpunerea unei decizii temporare intr-una permanenta, cel mai probabil, are legatura cu faptul ca beneficiile acestui sistem au fost evidente pentru toate partile implicate.…