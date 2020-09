Stiri pe aceeasi tema

- Google vrea sa construiasca un nou campus tehnologic langa sediul central din California. Campusul se va numi Middlefield Park si se va construi pe 16 hectare. Noul spatiu va avea locuinte, parcuri, restaurante si teren de sport.

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Incendiul a izbucnit in timpul dupa-amiezii…

- Google a anuntat marti lansarea unui sistem de avertizare in caz de cutremur pentru telefoanele mobile inteligente echipate cu Android din California, informeaza AFP. Smartphone-urile primesc alerte declansate de un sistem de detectare a primelor semne ale unui cutremur, numit ''ShakeAlert'',…

- Se pare ca unul dintre cei mai cautați traficanți de droguri din Mexic, El Mencho, și-a construit propriul spital privat in vestul statului Jalisco. Șeful cartelului, al carui nume real este Nemesio Oseguera Cervantes, a devenit un infractor renumit al regiunii in ultimele luni, dupa ce membrii organizației…