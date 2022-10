Google intră în recesiune Google anunta cea mai slaba crestere trimestriala din ultimul deceniu. „Motorul de cautare” este pe linia declinului, deoarece afacerile Alphabet sunt parte a unui fenomen economic ingrijorator. Vanzarile gigantilor tehnologici Alphabet si Microsoft au incetinit brusc, ceea ce sporeste temerile legate de o incetinire a economiei, potrivit BBC. Alphabet, care detine Google si YouTube , a declarat ca vanzarile au crescut cu doar 6% in cele trei luni pana in septembrie, la 69 miliarde de dolari, pentru ca firmele si-au redus bugetele de publicitate. Google intra in recesiune. Și Microsoft declara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

