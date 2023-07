Google include inteligenţă artificială în roboţi, pentru a-i învăţa să ducă gunoiul Robotics Transformer 2 (RT-2) este un model de viziune-limbaj-actiune antrenat pe informatii si imagini de pe internet, care pot fi traduse in actiuni pentru robot, a spus Google intr-o postare pe blog. In timp ce o sarcina precum ridicarea gunoiului suna simpla pentru oameni, ea necesita intelegerea unei serii de sarcini pe care un robot le poate invata. De exemplu, robotul trebuie sa fie mai intai capabil sa recunoasca ce articole constituie gunoi, apoi sa stie sa-l ridice si sa-l arunce. In loc sa programeze un robot sa faca acele sarcini specifice, RT-2 ii permite robotului sa foloseasca cunostintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

