Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje medicale au fost solicitate in comuna Ungra, județul Brașov, unde trei copii au fost gasiți inconștienți. Medicii au stabilit ca au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Medicii se straduiesc sa ii readuca la viața. Primele date arata ca cei trei copii au baut Tomoxan,…

- Parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti devine gratuita incepand de marti, 1 iunie, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil, inclusiv de 1 zi, si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia. “Facilitatea vine in sprijinul conducatorilor auto care doresc…

- Google elimina la 1 iunie facilitatea de a pastra gratuit un numar nelimitat de poze in aplicația Photos. Astfel, de la 1 iunie, fotografiile ”urcate” in aplicație vor fi contorizate, iar persoanele care vor depași cei 15 GB oferiți gratuiți, vor fi nevoite sa scoata bani din buzunare pentru a-și pastra…

- Astfel, joi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al primariei Florești, a fost adoptat proiectul de hotarâre privind „aprobarea procedurii de subvenționare a sterilizarii câinilor de rasa comuna cu stapân de pe teritoriul…

- In primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat mai ales online, parintii romani au platit sensibil mai mult pentru educatia copiilor lor. Costul mediu alocat serviciilor de tip „Scoala dupa scoala” s-a dublat fata de 2018, iar invatamantul online a presupus achizitia de echipamente IT. Peste toate,…

- Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, arata, intr-un interviu pentru SURSA ZILEI, care sunt beneficiile, dar mai ales riscurile la care este supus sistemul gazier din Romania, dupa introducerea racordarii gratuite la rețeaua de gaze. O prima consecința – consumatorii s-ar putea…

- Doua persoane au murit, una este data disparuta, iar zece au fost salvate, din totalul celor 13 membri ai cargoului sub pavilion rusesc, care s-a scufundat in Marea Neagra. Nava ruseasca s-a scufundat, joi dimineața, la peste 70 de mile marine de Portul Constanta. “Nava ‘Volgo Balt 179’ este scufundata.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca scoala online si lipsa socializarii au afectat foarte mult copiii si a subliniat ca ministerul pe care il conduce cauta solutii pentru a veni in sprijinul acestora. "E o problema reala si am avut…