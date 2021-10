Stiri pe aceeasi tema

- Google vrea sa ii indemne pe utilizatorii sai sa ia decizii ecologice, cum ar fi sa aleaga un traseu care inseamna un consum mai mic pentru masina, in detrimentul unuia mai rapid, relateaza AFP, citat de agerpres. Gigantul tehnologic a anuntat miercuri actualizarea mai multor servicii ale sale in…

- 87% dintre liderii din sectorul TMT intervievați considera ca investițiile de capital sunt esențiale pentru redresare82% dintre companiile sondate nu știu clar cine este responsabil pentru investițiile de capital Companiile de telecomunicații au șansa sa iși imbunatațeasca agilitatea prin alocarea capitalului…

- Vaccinarea obligatorie in Romania: Cine sunt principalii vizați care și-ar putea pierde locul de munca Vaccinarea obligatorie in Romania: Cine sunt principalii vizați care și-ar putea pierde locul de munca Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații, in prezent consilier onorific al premierului Florin…

- 420 de cadre medicale din regiunea Lombardia au fost suspendate din activitate pentru ca nu s-au vaccinat anti-COVID-19. Deciziile au fost transmise de catre autoritatile sanitare din orasul italian Milano prin scrisori adresate unui numar de 420 de cadre medicale din regiunea Lombardia. Scrisorile…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune ca USR-PLUS nu poate raspunde pentru ceea ce fac liberalii, dar nici nu-i poate critica pe cei cu care este in alianța, la guvernare. „Vreau sa cred ca nu fac balet politic, dar nici nu vreau sa tot raspundem noi pentru deciziile…

- Coinbase Custody, soluția de custodie criptografica oferita de gigantul american de schimb Coinbase, a fost aleasa de Deutsche Telekom pentru a-și stoca jetoanele Celo. Potrivit unui comunicat emis luni, gigantul telecomunicațiilor a identificat protocoalele robuste de securitate oferite de…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca demisia unui consilier din Guvern este o decizie care apartine echipei din care acesta face parte. El a fost rugat sa comenteze demisia Mioarei Costin din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, ca urmare a scandalului…

- Microsoft a anuntat saptamana aceasta Windows 365, o versiune de Windows in cloud, care poate fi accesata, prin intermediul unei conexiuni la internet, de pe Windows 10 sau Windows 11. Marile avantaje ale unui sistem de operare in cloud vin din faptul ca aceeasi versiune de Windows – cu aceleasi configuratii…