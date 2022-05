Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Rusia nu se considera a fi in razboi cu NATO din cauza Ucrainei deoarece o astfel de evolutie ar creste riscurile unui razboi nuclear, transmite Reuters citand agentia rusa de presa RIA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Moscova sustine ca a lansat invazia in parte din cauza temerilor ca Ucraina s-ar putea alatura NATO, transmite Reuters citand agentia rusa de presa RIA.RIA a informat ca seful diplomatiei ruse a declarat pentru canalul Al Arabiya din Dubai ca este vina Ucrainei pentru blocarea discutiilor de pace. Serghei…

- Pastele au trecut. Cu sau fara miel, cu o puternica furtuna in ziua de Pasti, cu realegerea lui Macron presedinte al Frantei, dupa ce intreaga Europa s-a speriat ca ar putea castiga alegerile Marine Le Pen, si nu in ultimul rand cu un Putin la biserica, muscandu-si buzele in timpul slujbei, desigur…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a multumit cancelarului austriac Karl Nehammer si premierului britanic Boris Johnson pentru vizitele lor la Kiev sambata, transmite dpa, citata de Agerpres. Intalnirea cu premierul Boris Johnson arata ca „nu exista obstacole in calea libertatii”, a spus el…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri presei ca „Ucraina nu va adera in niciun caz la NATO in viitorul apropiat”, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Aflat intr-o vizita in Emiratele Arabe Unite, Johnson a afirmat in fata presei ca intelege „realitatea pozitiei” exprimate de presedintele…

- Zelenski a facut marți din nou un apel și catre Europa pentru a cere ajutor in conflictul pe care Ucraina il are cu Rusia. Europa trebuie sa-și protejeze propria securitate ajutand Ucraina sa se apere impotriva Rusiei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o intalnire a liderilor Forței…

- In cercurile de la Kremlin, Nikolai Patrușev este numit șoimul antioccidental al politicii ruse, iar potrivit jurnalistei britanice Catherine Belton, el este „arhitectul planului de subjugare a Ucrainei”. Exista legende despre Patrușev la Moscova, scrie site-ul polonez Onet. Nikolai Patrușev este secretarul…

- Șeful diplomației ruse, aflat sub sancțiunile Occidentului, a facut aceasta declarație miercuri, in a șaptea zi a invaziei militare din Ucraina, dupa o serie de atacuri ale Rusiei care au ucis mulți civili in orașele ucrainene, potrivit Reuters. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri…