Google: Hackeri ruşi au încercat recent să acceseze reţelele NATO şi ale armatelor unor ţări din estul Europei Raportul nu spune care armate au fost vizate in ceea ce Google a descris drept ”campanii de phishing a acreditarilor” lansate de un grup din Rusia numit Coldriver sau Callisto. ”Aceste campanii au fost trimise folosind conturi Gmail nou create catre conturi non-Google, astfel incat rata de succes a acestor campanii este necunoscuta”, se arata in raport. NATO nu a fost disponibila imediat pentru a comenta raportul. Rusia, care se afla acum sub sanctiuni economice occidentale in urma deciziei sale de a invada Ucraina pe 24 februarie, neaga in mod regulat acuzatiile de organizare a atacurilor cibernetice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii ruși au incercat recent sa patrunda in rețelele NATO și in sistemele informatice ale armatelor unor țari din estul Europei, a anunțat Grupul Google de Analiza a Amenințarilor, intr-un raport publicat miercuri, 30 martie, potrivit Reuters . Raportul nu precizeaza ce armate au fost vizate, in…

- Este decizia momentului in privința situației dintre Ucraina și Rusia! Astazi, numeroase nume importante din Europa s-au adunat la summit-ul extraordinar NATO, chiar in capitala Europei. Iata ce declarațiide ultim moment a facut Klaus Iohannis, direct din cadrul intalnirii!

- Orange are cateva sute de angajați in Rusia, iar dupa invazia rusa in Ucraina și sancțiunile impuse Kremlinului, grupul francez a decis sa nu mai incheie noi afaceri pe aceasta piața, dar va continua sa asigure infrastructura și conectivitatea pentru ambasade și clienții privați internaționali, a precizat…

- In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, PE solicita mai multe eforturi de aparare din partea UE și masuri suplimentare pentru a reduce dependența energetica a Europei de Kremlin, potrivit unui comunicat de presa. Miercuri dimineața, eurodeputații au dezbatut rolul Europei intr-o lume in schimbare…

- Guvernul ucrainean considera ca, de fapt, razboiul cu Rusia asigura viitorul Europei, potrivit BBC.Ministrul Apararii, Oleksi Reznikov, a laudat soldații, poliția, personalul medical și de asemenea civilii care s-au inarmat.”Uitați-va. Mulți și-au infrant intr-un final frica și au indraznit sa infrunte…

- Reducerea fluxurilor de gaze catre Europa este atuul economic al Moscovei daca Occidentul impune sancțiuni mai dure in cazul unei invazii rusești in Ucraina. Dar vulnerabilitatea UE la contramasurile de la Kremlin se extinde cu mult dincolo de energie – comerțul, producția, sectorul bancar și piețele…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…