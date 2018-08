Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana intra intr-un final in era tehnologiei și pregateste o aplicatie prin care sa faciliteze pe propriul site platile online de taxe, impozite, amenzi si alte contributii. In acest sens, operatorul postal national a initiat deja demersuri catre ANAF pentru a afla conturile in care vor trebui…

- Piata de publicitate online din Europa a crescut cu 13% la aproximativ 48 de miliarde de euro anul trecut, valoarea fiind insa de aproximativ 50 mld. euro daca sunt luate in considerare si veniturile generate pe pietele din Portugalia si tarile baltice, a declarat Constantine Kamaras, presedinte…

- Distribuitorii de energie electrica vor sa implementeze o procedura prin care consumatorii sa depuna garanții financiare care sa constituie un fond pentru acoperirea pagubelor provocate de neplata facturilor. Cu alte cuvinte, acest fond va funcționa precum cel de la asociațiile de proprietari, unde…

- Comerțul electronic reprezinta un factor de creștere și de schimbare pentru piața depozitelor la nivel global. "Principalul motor al evoluției pieței in ultimii trei ani a fost extinderea retailerilor pe baza unei creșteri accelerate a consumului. Deși Romania se afla in urma altor țari in ceea ce privește…

- Sandvisurile si wrap-urile cu somon luate in graba dimineata in drum spre birou devin un lux, potrivit Bloomberg. Preturile pentru somon norvegian au atins preturi record din cauza unei oferte limitate combinata cu o cerere peste asteptari. Din ce in ce mai multi consumatori inclinati spre…

- Refuzați de Constantin Budescu, șefii celor de la CFR Cluj s-au reorientat și au in plan sa-l transfere pe Alexandru Baluța, cel mai bun jucator al Universitații Craiova. Președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, e convins ca Baluța se pliaza perfect pe stilul lui Dan Petrescu. CFR ar fi dat 3 milioane…

- Retailul ramane principalul canal de vanzare, cu un procent de pana la 40% din piata romaneasca a vinurilor, urmat de HoReca, cu zona restaurantelor si a hotelurilor, in timp ce in eCommerce-ul reprezinta un canal complementar producatorilor de vin,...

- Turismul si agricultura au fost temele de discutie dintre oficialii romani si chinezi care s au intalnit ieri la Constanta. Piata chineza are un potential de 100 de milioane de turisti anual, fapt care o face foarte atractiva pentru Romania, a precizat ministrul Turismului, Bogdan Trif, prezent la eveniment.…