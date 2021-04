Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea Decisiv, de la Antena 3, au fost prezentate imaginile din satelit cu mobilizarea armatei ruse. Fotografiile cu trupe rusești și tehnica militara au fost facute publice pe 20 aprilie de Maxar Technologies, o companie care realizeaza imagini di

- Pe 9 ianuarie 2021 a debutat cel de-al doilea sezon al emisiunii Survivor Romania, de la Kanal D. Filmarile se desfașoara in Republica Dominicana. Iata cum arata din satelit, locația in care se filmeaza Survivor Romania 2021. Imagini din satelit cu locația Survivor Romania 2021 Survivor Romania este…

- Criza din Canalul Suez continua: autoritatile nu au reusit inca sa mute nava de 400 de metri care a blocat coridorul. 180 de nave stau in asteptare la intrarea pe canalul maritim prin care trece 12% din comertul global.

- Nivelul poluarii deasupra zonelor extrem de active din punct de vedere al emisiilor scazuse semnificativ la momentul implementarii primelor masuri pentru limitarea raspandirii coronavirusului, la inceputul anului 2020. Un an mai tarziu insa, activitatea poluanta a revenit la limitele pre-pandemice,…

- Comandantul GSP "Falcon", Victor Marina, a relatat cum s-a desfasurat operatiunea de salvare si transportare la mal a celor zece marinari ucraineni a caror nava s-a scufundat la 76 de mile marine in largul Marii Negre. El a aratat ca, din cate a inteles de la marinarii salvati, nava acestora s-a…

- Roverul Perseverance, care va asoliza pe Marte la data 18 februarie, trebuie sa culeaga primele mostre de sol de pe aceasta planeta si sa le depoziteze intr-o locatie prestabilita de unde vor fi preluate de o misiune ulterioara si aduse pe Pamint pentru a fi analizate din punct de vedere fizic, chimic,…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt plini de surprize. Dupa ce au anunțat public, in direct, in cadrul unei emisiuni de televiziune, cei doi actori și-au emoționat fanii prin cateva imagini de colecție, din tinerețe. Iata cat de mult s-au schimbat aceștia de la inceputurile relației pana in prezent! Tu…