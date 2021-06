Google dezvoltă o alternativă mai incluzivă la metoda standard de clasificare a tonurilor pielii oamenilor Standardul actual este o scala care include sase culori, cunoscuta sub numele Tipul de piele Fitzpatrick (Fitzpatrick Skin Type – FST), folosit de dermatologi din anii 1970. Companiile de tehnologie folosesc acest standard pentru a clasifica oamenii si a masura daca produse precum sistemele de recunoastere faciala sau senzorii pentru ritmul cardiac ai smartwatchurilor au performante similare pentru toate tonurile de piele. Criticii afirma ca FST, care include patru categorii pentru pielea ”alba” si cate una pentru ”negru” si ”maro”, nu tine cont de diversitatea oamenilor de culoare. Cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a confirmat joi ca va fi organizat un referendum referitor la planificata infiintare la Budapesta a unei filiale a Universitatii Fudan din Shanghai, proiect care a provocat ample proteste la finalul saptamanii trecute, relateaza Reuters. Proiectul este controversat…

- Departamentul Trezoreriei va pune in aplicare si va actualiza noua lista care cuprinde circa 59 de companii interzise. Lista interzice cumpararea sau vanzarea de instrumente financiare tranzactionate public ale companiilor vizate si inlocuieste o lista anterioara a Departamentului Apararii. Ordinul…

- Cercetatorii olandezi au invațat albine sa identifice mostre infectate cu COVID-19, o descoperire despre care afirma ca ar putea reduce timpul de așteptare al testelor pentru coronavirus la doar cateva secunde, relateaza Reuters și MSN . Pentru a antrena albinele, oamenii de știința de la laboratorul…

- Impușcarea ursului Arthur de catre un prinț austriac a adus in discuție ”cotele de recoltare” pentru alte specii, mai exact cate exemplare pot fi vanate intr-un singur an. Una dintre aceste specii este hilacul, sau șacalul auriu. Conform organizației Crispus, in ultimele doua sezoane de vanatoare, 2019-2020…

- Statele Unite continua sa „supravegheze foarte indeaproape” situatia la frontiera dintre Rusia si Ucraina, cu toate ca Moscova a anuntat ca a ordonat trupelor pe care le-a desfasurat in regiune sa se intoarca in baze, avertizeaza Departamentul de Stat, potrivit Reuters.

- Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters. Studiul a fost efectuat pe 400 de persoane testate pozitiv, la 14 zile sau mai mult dupa ce…

- Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters. Studiul, prezentat de Mediafax, a fost efectuat pe 400 de persoane testate pozitiv, la 14…

- Un nou studiu britanic, lansat vineri in varianta preliminara și condus de universitatile Sheffield si Oxford cu sprijin din partea Consortiului de Imunologie la Coronavirus din Marea Britanie, a constatat ca 99% dintre persoane genereaza raspunsuri imune puternice dupa o doza de vaccin Pfizer-BioNTech,…