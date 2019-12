Stiri pe aceeasi tema

- Google Romania organizeaza, astazi, conferinta de lansare a studiului „Google Economic Impact Report” in cadrul evenimentului „Grow with Google: Accelerarea dezvoltarii Economiei Digitale in Romania”, unde se va prezenta un raport despre impactul economic al produselor digitale in Romania. Potrivit…

- Google Romania organizeaza, marti, conferinta de lansare a studiului "Google Economic Impact Report" in cadrul evenimentului "Grow with Google: Accelerarea dezvoltarii Economiei Digitale in Romania". Potrivit organizatorilor, raportul, realizat in premiera pentru Romania, masoara impactul…

- "Disruption" este un termen tot mai des folosit in strategiile organizatiilor, iar primul lucru cu care este asociat este tehnologia: inteligenta artificiala sau roboti. Totusi, cea mai mare provocare nu este tehnologia in sine, ci...

- "Eu voi ieși din sala. Am disponibilitatea cea mai mare la dialog din staf și voi ieși sa ii explic de ce nu este OK sa vina la dezbatere", a spus Rareș Bogdan la Romania TV. Secretarul PSD Codrin Ștefanescu a subliniat ca in acest moment social democratii iau in calcul toate variantele. Nu…

- Viorica Dancila a mai invocat si om alta discutie avuta cu Klaus Iohannis, care a avut loc inainte de preluarea presedintiei Consiliului UE. Viorica Dancila, anunt-soc: "Ma astept sa fiu chemata la DNA!" "Am avut o discutie pana sa isi dea acceptul pentru nominalizarea mea, a fost o…

- Noile date ale unuia dintre institutele de sondare a opiniei publice arata ca Dancila rezista asaltului, dar ca diaspota continua sa voteze intr-un ritm uluitor, adunand aproape dublu decat a adunat in primavara la europarlamentare! Klaus Iohannis este pe primul loc, urmat de Dancila, apoi de Dan Barna,…

- Noile propuneri ale Marii Britanii in privinta Brexitului sunt insuficiente pentru a inlocui un aranjament agreat referitor la plasa de siguranta (clauza de backstop) pentru a proteja o frontiera irlandeza deschisa, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, transmite dpa, potrivit Agerpres.Varadkar…

- Fermierii, cultivatorii de porumb, furnizori de echipamente și soluții de agricultura digitala, finanțatori au fost, saptamana trecuta, martorii unor demonstrații practice care au aratat valențele noii tehnologii utilizate in agricultura. Evenimentul, organizat de Asociația Producatorilor de Porumb…