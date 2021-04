Google continua campania Doodle-ul de astazi: Mastile sunt inca importante. Purtati o masca si salvati vieti Azi, 6 aprilie, Google a creat un noud Doodle cu care deschide pagina de start si care spune ca "Mastile sunt inca importante. Purtati o masca si salvati vieti".Totodata mai spune ca "pe masura ce COVID 19 continua sa aiba impact asupra comunitatilor din intreaga lume, ajutati la oprirea raspandirii urmand acesti pasi"."Aflati mai multe aici despre resurse pentru a va ajuta si comunitatile dvs. sa ramaneti informati si conectati si despre cele mai noi moduri de a raspund ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

