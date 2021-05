Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anuntat marti alocarea a doua miliarde de euro pentru a construi un computer cuantic pana in 2025, avand in vedere ambitia Frantei de a deveni una dintre tarile de frunte in aceasta tehnologie menita sa transforme industria IT, relateaza AFP. Fondurile, in intregime de origine publica,…

- Google anunța marea revenire la birouri cu o noua viziune asupra flexibilitații programului angajaților. Saptamana de lucru va include trei zile la birou și restul de doua din orice alt loc, cu posibilitatea ca 4 saptamani pe an angajații sa lucreze de oriunde iși doresc. Pandemia a schimbat pentru…

- Conform proiectului, constructia este realizata prin supraetajare, cu modernizarea spatiului deja existent la mansarda, si include realizarea a patru corpuri noi de scari si lifturi.Constructia noului centru de simulare in medicina cu suprafata de 4284.80 mp, al Universitatii Ovidius din Constanta UOC…

- Mamaia Resort Hotels SRL a obtinut Certificatul de Urbanism de la Primaria Constanta pentru ridicarea unui aparthotel in statiunea Mamaia, in vecinatatea imediata a complexului Jupiter Junona. De altfel, pe 13 aprilie 2021 a fost eliberat Certificatul de Urbanism cu nr. 1151, pentru societatea Mamaia…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) isi construieste o platforma care sa functioneze ca o baza de date cu toti consumatorii de electricitate si gaze si cu toate contractele de furnizare si distributie, a declarat, miercuri, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei. "Vom face…

- Building BNB Avantaj SRL construieste un imobil de sase etaje, pe bulevardul Aurel Vlaicu Termenul de finalizare este 30 mai 2023 Lucrarile au inceput in vara anului 2020 Autorizatia a fost obtinuta pe 14 mai 2020 Societatea este controlata de Bogdan Constantin Budeanu Building BNB Avantaj SRL continua…

- Building BNB Mamaia SRL ridica un imobil S P 6E, pe bulevardul Mamaia 294B, in dreptul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, unde, la ora actuala, este un spatiu liber de constructii. Imobilul va avea destinatia de locuinte colective.Societatea a fost autorizata prin Autorizatia de Construire 150…