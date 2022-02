”Ca raspuns la o solicitare legala din partea guvernului ucrainean, aplicatia RT News nu mai este disponibila pentru descarcare pe Google Play in Ucraina”, a declarat duminica un purtator de cuvant al Google. Masura inseamna ca noii utilizatori nu vor putea descarca aplicatia RT News in Ucraina, in timp ce utilizatorii actuali ar putea inca sa o acceseze, dar nu vor primi actualizari noi impuse de RT. Google a interzis sambata RT si altor canale sa primeasca bani pentru reclame pe site-urile lor web, aplicatii si videoclipuri pe YouTube, similar cu o masura a Facebook dupa invadarea Ucrainei.