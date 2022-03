La jumatate de an distanta de cand a anuntat Android 12L, Google vine cu acum cu un update, spunand ca primele dispozitive care vor folosi acest sistem de operare vor fi lansate candva anul acesta. Primele companii care vor imbratisa, in lipsa de altceva, Android 12L, vor fi Lenovo, Samsung si rivalul – prieten Microsoft. Nu surprinde ca Samsung si Lenovo se afla in primul val de adoptie al lui Android 12L, Samsung fiind partenerul de incredere al Google, iar Lenovo testand o versiune beta a acestui sistem de operare inca de anul trecut. Mai putin asteptata este intrarea rapida a Microsoft in…