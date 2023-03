Google anunţă evenimentul I/O 2023 Google a anuntat ca editia din acest an a conferintei I/O va avea loc pe 10 mai si va avea loc in Amfiteatrul Shoreline din Mountain View. Conform companiei americane, va exista o prezenta limitata la fata locului, iar toate prezentarile si demonstratiile vor fi disponibile, ca de obicei, online. Anul acesta capul de afis este asteptat sa fie tinut de AI. Prins pe picior gresit de Microsoft, Google ar putea sa anunte mai multe informatii la I/O 2023 despre Bart, chatbot-ul care a debutat cu un fake news si a determinat scaderea valorii actiunilor companiei. De altfel, Google ar trebui sa lanseze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

