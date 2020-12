Gigantului digital Google a primit miercuri un termen de doua saptamani de la o agenție federala din SUA pentru a raspunde la acuzatiile ca a concediat patru angajați care doreau sa faca sindicat, dupa ce inainte i-a supravegheat si interogat, scrie digi24 . National Labor Relations Board (NLRB), agentie responsabila cu garantarea ca dreptul muncii este bine aplicat, a facut publice primele sale concluzii dupa o plangere depusa acum un an, in urma concedierii unor angajati ai Google supranumiti „Thanksgiving Four” (Cei Patru de Thanksgiving) chiar inainte de aceasta sarbatoare. Cei patru angajati…